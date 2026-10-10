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«Я «левый» татарин». Суров объяснил, почему представляет Краснодарский край

«Я «левый» татарин». Суров объяснил, почему представляет Краснодарский край
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21-летний победитель чемпионата мира — 2025 по боксу в супертяжёлом весе россиянин Давид Суров рассказал, почему представляет Краснодарский край.

«Родился я в Анапе. И жил там всю жизнь. Только четыре года назад переехал в Москву с братом. До сих пор представляю Краснодарский край. Я просто никогда не знал ничего про татарскую культуру, не знаю язык. Можно сказать, что я «левый» татарин. Да и узнавать про это не особенно интересно. Просто знаю, что я татарин. Вот и всё», — сказал Суров в беседе с