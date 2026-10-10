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«Ты несёшь чушь. Не будь сучкой». Хамзат Чимаев резко ответил Стрикленду на жалобы

«Ты несёшь чушь. Не будь сучкой». Хамзат Чимаев резко ответил Стрикленду на жалобы
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, обратился к действующему чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду после того, как тот показал своё физическое состояние.

«Ты несёшь чушь, эта хрень случается со всеми нами. Не будь сучкой. И это ваш чемпион?» – написал Чимаев на своей странице в социальной сети Х.

Фото: Из личного архива Стрикленда

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