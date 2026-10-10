WWE Money In The Bank: кард шоу. Два титульных поединка и сражения за специальный чемодан

В ночь с 10 на 11 октября на стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане, США, состоится шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Money In The Bank. Основная часть шоу начнётся в 1:00 мск. В России официальных трансляций не будет. Посмотреть шоу можно будет на платформах Netflix и Peacock. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с кардом грядущего мероприятия.

WWE Money In The Bank. Кард шоу:

1. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) против ЛА Найта — титульный поединок.