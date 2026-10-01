Фото: актуальная форма Дмитрия Бивола после спаррингов

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PFL Африка 3 2026
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ММА
Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
18:50
Заур Абдуллаев — Харитон Агрба (W)
SD
Окончено
PFL 2026. PFL Africa 3: 2026 Playoffs
21:10
Абдеррахман Эррачиди (W) — Уссама Эль-Идрисси
UD
Окончено
21:40
Джейн Осигве (W) — Санаа Мандар
UD
Окончено
22:15
Хуссейн Аль-Курди — Демба Сек (W)
NC
Окончено
22:30
Дуайт Джозеф (W) — Буле Годого
SD
Окончено
23:00
Реда Абделлауи (W) — Салим Мхамди
SUB
Окончено
23:15
Ябна Н'Тчала — Мухамед Ба (W)
UD
Окончено
23:30
Ален Мажорик — Рафаэль Учегбу
Не началось
23:55
Ривалдо Перейра — Дэвид Самуэль
Идёт
00:20
Патрик Очеме — Корнел Томпсон
Не началось
00:45
Пис Нгуфане — Шидо Борис Эсперанса
Не началось
01:10
Янис Геммури — Таха Бендауд
Не началось
01:35
Абдулайе Кане — Бадр Медкури
Не началось
UFC 2026. UFC Fight Night 290
00:00
Эрнеста Карецкайте — Мелисса Гатто
Не началось
00:25
Элис Перейра = Дарья Железнякова
Не началось
00:50
Аллен Фрай — Ричард Харрис
Не началось
01:15
Фелипе Франко — Брендсон Рибейро
Не началось
01:40
Нико Прайс — Леон Шахбазян
Не началось
02:05
Франсиско Прадо — Исмаэль Бонфим
Не началось
02:30
Малкольм Уэллмейкер — Отари Танзилови
Не началось
03:00
Джулиус Уокер — Джеральд Миршерт
Не началось
03:30
Андре Фили — Кай Камака
Не началось
04:00
Лупита Годнес — Кетлен Соуза
Не началось
04:30
Матеус Камило — Джей Херберт
Не началось
05:00
Брендан Аллен — Кристиан Лерой Данкан
Не началось
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