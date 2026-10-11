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Брендан Аллен задушил Кристан Лероя Данкана в главном бою UFC Fight Night 290

Брендан Аллен задушил Кристан Лероя Данкана в главном бою UFC Fight Night 290
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В ночь с 10 на 11 октября прошёл турнир UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе. В рамках главного боя вечера американский боец средней весовой категории Брендан Аллен проводил бой с англичанином Кристианом Лероем Данканом.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) — Кристиан Лерой Данкан
11 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Брендан Аллен
Окончено
SUB
Кристиан Лерой Данкан

Бой завершился победой Аллена удушающим приёмом в пятом раунде. На счету американца теперь 30 побед и семь поражений в ММА. Брендан продлил победную серию до четырёх боёв кряду.

Данкан же потерпел шестое поражение при 28 победах в ММА. До этого боя он шёл на серии из пяти выигранных боёв.

Напомним, в рамках турнира сегодня бразильянка Элис Перейра победила 30-летнюю россиянку Дарью Железнякову в первом раунде. Дарья отказалась от продолжения поединка из-за сильного рассечения на лице.

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