Брендан Аллен задушил Кристан Лероя Данкана в главном бою UFC Fight Night 290

В ночь с 10 на 11 октября прошёл турнир UFC Fight Night 290 в Лас-Вегасе. В рамках главного боя вечера американский боец средней весовой категории Брендан Аллен проводил бой с англичанином Кристианом Лероем Данканом.

Бой завершился победой Аллена удушающим приёмом в пятом раунде. На счету американца теперь 30 побед и семь поражений в ММА. Брендан продлил победную серию до четырёх боёв кряду.

Данкан же потерпел шестое поражение при 28 победах в ММА. До этого боя он шёл на серии из пяти выигранных боёв.

Напомним, в рамках турнира сегодня бразильянка Элис Перейра победила 30-летнюю россиянку Дарью Железнякову в первом раунде. Дарья отказалась от продолжения поединка из-за сильного рассечения на лице.