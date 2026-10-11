Результаты турнира UFC Fight Night 290 с боем россиянки Железняковой

В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 290. Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом в пятом раунде, а Элис Перейра одолела Дарью Железнякову техническим нокаутом.

В главном событии турнира Аллен заставил соперника сдаться за 2 минуты 46 секунд до конца пятого раунда, применив удушающий приём со спины.

Все результаты UFC Fight Night 290:

Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом со спины — раунд 5, 2:46.

Джей Херберт победил Матеуса Камило единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).

Лупита Годинес победила Кетлен Соузу единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).

Андре Фили победил Кая Камаку нокаутом — раунд 2, 0:22.

Отари Танзилови победил Малкольма Уэллмэйкера нокаутом — раунд 2, 2:39.

Джулиус Уокер победил Джеральда Миршарта техническим нокаутом — раунд 2, 3:35.

Франсиско Прадо победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом — раунд 1, 4:23.

Нико Прайс победил Леона Шахбазяна техническим нокаутом — раунд 1, 1:58.

Брендсон Рибейро победил Фелипе Франко удушающим приёмом «гильотина» — раунд 1, 1:49.

Аллен Фрай победил Ричарда Харриса нокаутом — раунд 1, 2:59.

Элис Перейра победила Дарью Железнякову техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — раунд 1, 5:00.

Мелисса Гатто и Эрнеста Карецкайте завершили бой вничью решением большинства судей (29:27, 28:28, 28:28). В первом раунде с Карецкайте сняли одно очко за хватание сетки.