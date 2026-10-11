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Результаты турнира UFC Fight Night 290 с боем россиянки Железняковой

Результаты турнира UFC Fight Night 290 с боем россиянки Железняковой
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В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 290. Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом в пятом раунде, а Элис Перейра одолела Дарью Железнякову техническим нокаутом.

В главном событии турнира Аллен заставил соперника сдаться за 2 минуты 46 секунд до конца пятого раунда, применив удушающий приём со спины.

Все результаты UFC Fight Night 290:

  • Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом со спины — раунд 5, 2:46.
  • Джей Херберт победил Матеуса Камило единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
  • Лупита Годинес победила Кетлен Соузу единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
  • Андре Фили победил Кая Камаку нокаутом — раунд 2, 0:22.
  • Отари Танзилови победил Малкольма Уэллмэйкера нокаутом — раунд 2, 2:39.
  • Джулиус Уокер победил Джеральда Миршарта техническим нокаутом — раунд 2, 3:35.
  • Франсиско Прадо победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом — раунд 1, 4:23.
  • Нико Прайс победил Леона Шахбазяна техническим нокаутом — раунд 1, 1:58.
  • Брендсон Рибейро победил Фелипе Франко удушающим приёмом «гильотина» — раунд 1, 1:49.
  • Аллен Фрай победил Ричарда Харриса нокаутом — раунд 1, 2:59.
  • Элис Перейра победила Дарью Железнякову техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — раунд 1, 5:00.
  • Мелисса Гатто и Эрнеста Карецкайте завершили бой вничью решением большинства судей (29:27, 28:28, 28:28). В первом раунде с Карецкайте сняли одно очко за хватание сетки.
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