Результаты турнира UFC Fight Night 290 с боем россиянки Железняковой
В Лас-Вегасе завершился турнир UFC Fight Night 290. Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом в пятом раунде, а Элис Перейра одолела Дарью Железнякову техническим нокаутом.
В главном событии турнира Аллен заставил соперника сдаться за 2 минуты 46 секунд до конца пятого раунда, применив удушающий приём со спины.
Все результаты UFC Fight Night 290:
- Брендан Аллен победил Кристиана Лероя Данкана удушающим приёмом со спины — раунд 5, 2:46.
- Джей Херберт победил Матеуса Камило единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
- Лупита Годинес победила Кетлен Соузу единогласным решением судей (29:28, 29:28, 29:28).
- Андре Фили победил Кая Камаку нокаутом — раунд 2, 0:22.
- Отари Танзилови победил Малкольма Уэллмэйкера нокаутом — раунд 2, 2:39.
- Джулиус Уокер победил Джеральда Миршарта техническим нокаутом — раунд 2, 3:35.
- Франсиско Прадо победил Исмаэля Бонфима техническим нокаутом — раунд 1, 4:23.
- Нико Прайс победил Леона Шахбазяна техническим нокаутом — раунд 1, 1:58.
- Брендсон Рибейро победил Фелипе Франко удушающим приёмом «гильотина» — раунд 1, 1:49.
- Аллен Фрай победил Ричарда Харриса нокаутом — раунд 1, 2:59.
- Элис Перейра победила Дарью Железнякову техническим нокаутом (отказ от продолжения боя) — раунд 1, 5:00.
- Мелисса Гатто и Эрнеста Карецкайте завершили бой вничью решением большинства судей (29:27, 28:28, 28:28). В первом раунде с Карецкайте сняли одно очко за хватание сетки.