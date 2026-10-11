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«Безумие принцесс». Джастин Гейджи показал, как проводит время вне боёв

«Безумие принцесс». Джастин Гейджи показал, как проводит время вне боёв
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37-летний действующий обладатель чемпионского пояса UFC в лёгком весе американец Джастин Гейджи выложил в социальных сетях фотографии с отдыха со своими племянницами в бассейне.

Фото: Скриншот из социальных сетей Джастина Гейджи

«Безумие принцесс. День в бассейне вместе с племянницами. Они сведут меня с ума», — подписал изображения Гейджи.

Фото: Скриншот из социальных сетей Джастина Гейджи

Фото: Скриншот из социальных сетей Джастина Гейджи

У самого Джастина нет жены и детей.

Гейджи стал чемпионом промоушена в бою с испано-грузинским атлетом Илией Топурией. Их поединок прошёл 15 июня в Вашингтоне, возглавив кард турнира UFC White House — Freedom 250. Бой завершился победой Джастина техническим нокаутом. На счету Джастина 28 побед и пять поражений в профессиональной карьере.

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