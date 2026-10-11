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«Пошёл *****. Сехудо тоже». Аллен раскритиковал дю Плесси

«Пошёл *****. Сехудо тоже». Аллен раскритиковал дю Плесси
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30-летний американский боец UFC Брэндан Аллен раскритиковал бывшего чемпиона промоушена южноафриканца Дрикуса дю Плесси за его поединок с нигерийцем Камару Усманом, который состоялся 18 июля 2026 года и завершился победой Дрикуса единогласным решением.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) — Кристиан Лерой Данкан
11 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Брендан Аллен
Окончено
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Кристиан Лерой Данкан

«Камару был более лёгким соперником, чем я. Я моложе, голоднее, быстрее и сильнее. Я думаю, что технически я лучше. Бой со мной намного труднее, так что Дрикус выбрал более лёгкий путь. Он это знает. Пошёл *****. Генри Сехудо тоже. Отстойный подкаст. Передайте Усману, что он может увидеться с моим парнем Белалом [Мухаммадом], а Генри может увидеться со мной», — приводит слова Аллена UFC.

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