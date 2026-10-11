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Аллен столкнулся со стафилококковой инфекцией перед боем с Данканом

Аллен столкнулся со стафилококковой инфекцией перед боем с Данканом
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад заявил, что 30-летний американский боец UFC Брэндан Аллен столкнулся со стафилококковой инфекцией перед боем с Кристианом Лероем Данканом.

UFC 2026. UFC Fight Night 290, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) — Кристиан Лерой Данкан
11 октября 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Брендан Аллен
Окончено
SUB
Кристиан Лерой Данкан

«Мало кто знает, что со вторника, в день боя, Брендан боролся со стафилококковой инфекцией. Ему пришлось принимать антибиотики, которые нужно было пропить ещё пять дней, но, несмотря на все трудности, он вышел на ринг и одержал победу. Никогда не жаловался, не искал оправданий, просто нашёл способ победить. Вот что значит быть чемпионом. Я горжусь своим братом», — написал Мухаммад в социальной сети Х.

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