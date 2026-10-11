Аллен столкнулся со стафилококковой инфекцией перед боем с Данканом

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад заявил, что 30-летний американский боец UFC Брэндан Аллен столкнулся со стафилококковой инфекцией перед боем с Кристианом Лероем Данканом.

«Мало кто знает, что со вторника, в день боя, Брендан боролся со стафилококковой инфекцией. Ему пришлось принимать антибиотики, которые нужно было пропить ещё пять дней, но, несмотря на все трудности, он вышел на ринг и одержал победу. Никогда не жаловался, не искал оправданий, просто нашёл способ победить. Вот что значит быть чемпионом. Я горжусь своим братом», — написал Мухаммад в социальной сети Х.