WWE Money In The Bank: полёт с лестницы на крышу скорой помощи, результаты шоу

В ночь с 10 на 11 октября на стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане, США, состоялось шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Money In The Bank. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.
WWE Money In The Bank. Результаты шоу:
1. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) победил ЛА Найта и защитил титул.
Фото: wwe.com
2. Тиффани Стрэттон победила Сол Руку, Лолу Вайс, Джейси Джейн, Роксанн Перес и Лэш Ледженд в шестистороннем лестничном матче и стала обладательницей чемодана Money In The Bank.
Фото: wwe.com
Фото: wwe.com
3. Оба Феми победил Бронсона Рида.
Фото: wwe.com
4. Лив Морган победила Бекки Линч и Стефани Вакер в трёхстороннем матче и стала новой чемпионкой Raw.
Фото: wwe.com
5. Пента победил СМ Панка, Брона Брейккера, Дже'Вона Эванса, Трика Уильямса и Кевина Оуэнса в шестистороннем лестничном матче и стал обладателем чемодана Money In The Bank. В одном из эпизодов Брейккер скинул с лестницы Эванса на крышу скорой помощи, которую Дже'Вон пробил своим телом.
Фото: wwe.com
Фото: wwe.com