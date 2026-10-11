WWE Money In The Bank: полёт с лестницы на крышу скорой помощи, результаты шоу

В ночь с 10 на 11 октября на стадионе «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане, США, состоялось шоу промоушена World Wrestilng Entertainment (WWE) Money In The Bank. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего мероприятия.

WWE Money In The Bank. Результаты шоу:

1. Роман Рейнс (мировой чемпион в тяжёлом весе) победил ЛА Найта и защитил титул.

Фото: wwe.com

2. Тиффани Стрэттон победила Сол Руку, Лолу Вайс, Джейси Джейн, Роксанн Перес и Лэш Ледженд в шестистороннем лестничном матче и стала обладательницей чемодана Money In The Bank.

Фото: wwe.com

Фото: wwe.com

3. Оба Феми победил Бронсона Рида.

Фото: wwe.com

4. Лив Морган победила Бекки Линч и Стефани Вакер в трёхстороннем матче и стала новой чемпионкой Raw.

Фото: wwe.com

5. Пента победил СМ Панка, Брона Брейккера, Дже'Вона Эванса, Трика Уильямса и Кевина Оуэнса в шестистороннем лестничном матче и стал обладателем чемодана Money In The Bank. В одном из эпизодов Брейккер скинул с лестницы Эванса на крышу скорой помощи, которую Дже'Вон пробил своим телом.

Фото: wwe.com