«Добросердечный мужчина». Райан Гарсия встретился с Арнольдом Шварценеггером

Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия встретился с 79-летним прославленным актёром и культуристом Арнольдом Шварценеггером.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

«Добросердечный мужчина», — подписал фотографию Гарсия.

В ночь на 13 сентября Гарсия встретился в главном событии турнира Zuffa Boxing с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Шварценеггер является 38-м губернатором штата Калифорния. Также работает директором по экшену студии Netflix. Известен по ролям в таких голливудских франшизах, как «Терминатор», «Неудержимые» и другие.