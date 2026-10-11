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«Добросердечный мужчина». Райан Гарсия встретился с Арнольдом Шварценеггером

«Добросердечный мужчина». Райан Гарсия встретился с Арнольдом Шварценеггером
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Чемпион мира по версии WBC в полусреднем весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия встретился с 79-летним прославленным актёром и культуристом Арнольдом Шварценеггером.

Фото: Из личного архива Райана Гарсии

«Добросердечный мужчина», — подписал фотографию Гарсия.

В ночь на 13 сентября Гарсия встретился в главном событии турнира Zuffa Boxing с 29-летним популярным британским боксёром Конором Бенном, победив техническим нокаутом во втором раунде.

Шварценеггер является 38-м губернатором штата Калифорния. Также работает директором по экшену студии Netflix. Известен по ролям в таких голливудских франшизах, как «Терминатор», «Неудержимые» и другие.

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