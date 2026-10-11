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Ислам Махачев шуткой про Дагестан отреагировал на новую причёску Волкановски

Ислам Махачев шуткой про Дагестан отреагировал на новую причёску Волкановски
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34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) российский боец Ислам Махачев отреагировал на новую причёску чемпиона UFC в полулёгком весе австралийца македонского происхождения Александра Волкановски.

Фото: Скриншот из социальных сетей

Волкановски, который сделал новую причёску специально для съёмок в фильме Street Fighter, выложил в социальных сетях свой обновлённый стиль и подписал изображение: «Лысый Волк против Блондина Волка. Кого выберете?»

В комментариях к посту Волкановски Махачев написал: «2-3», отсылая на свою ставшую мемом фразу «Отправить на 2-3 года в Дагестан и забыть». Австралиец поставил лайк комментарию Ислама.

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