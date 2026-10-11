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Наоя Иноуэ: готовлюсь к следующему бою, помня о Джесси Родригесе

Наоя Иноуэ: готовлюсь к следующему бою, помня о Джесси Родригесе
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Непобеждённый 33-летний абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) японец Наоя Иноуэ рассказал, что готовится к следующему поединку, держа в голове возможное сражение с 26-летним непобеждённым американцем Джесси «Бамом» Родригесом.

«Да, я готовлюсь, помня о Джесси «Баме» Родригесе», — приводит слова Иноуэ аккаунт Source of Boxing в социальной сети Х.

Японец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году, в 2014-м стал чемпионом в первом наилегчайшем (до 49 кг) и втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг), в 2022-м – абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг), в 2023-м — абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе.

Родригес одержал в профессиональной карьере 23 победы, 16 из которых нокаутом.

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