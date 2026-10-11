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Фото: Хамзат Чимаев и Чарльз Оливейра встретились в Грозном

Фото: Хамзат Чимаев и Чарльз Оливейра встретились в Грозном
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Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выложил в социальных сетях фотографию из Грозного, Чечня, вместе с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Фото: Скриншот из социальных сетей Хамзата Чимаева

В последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.

У Оливейры в профессиональном рекорде в ММА 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.

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