Фото: Хамзат Чимаев и Чарльз Оливейра встретились в Грозном

Бывший обладатель титула UFC в средней весовой категории чеченец Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, выложил в социальных сетях фотографию из Грозного, Чечня, вместе с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой.

Фото: Скриншот из социальных сетей Хамзата Чимаева

В последнем поединке, который стал главным событием турнира UFC 328, Хамзат разделил октагон с Шоном Стриклендом. Для Чимаева это была первая защита титула. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой представителя США раздельным решением судей.

У Оливейры в профессиональном рекорде в ММА 37 побед, из которых 32 были одержаны досрочно, 11 поражений, а один поединок был признан несостоявшимся.