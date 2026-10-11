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В возрасте 69 лет скончался бывший чемпион мира Вильфредо Гомес

В возрасте 69 лет скончался бывший чемпион мира Вильфредо Гомес
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В возрасте 69 лет скончался пуэрто-риканский боксёр-профессионал Вильфредо Гомес, выступавший во второй легчайшей, полулёгкой и второй полулёгкой весовых категориях, сообщил бывший президент Всемирной боксёрской организации (WBO) Пако Валькарсель.

Гомес — чемпион мира во второй легчайшей, полулёгкой и второй полулёгкой весовых категориях. В любительском боксе в 1974 году стал первым пуэрто-риканским чемпионом мира. Вильфредо — величайший боксёр всех времён в категории второго легчайшего веса по версии американского журнала The Ring. Лауреат Международного зала славы бокса в Канастоте.

За свою карьеру одержал 44 победы (42 нокаутом), потерпел три поражения и единожды закончил бой ничейным результатом.

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Новости. Бокс/ММА
  • 11 октября 2026
  • 16:44