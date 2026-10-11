Боец UFC Аллен: Стрикленд меняет позицию в зависимости от того, куда дует ветер

Американский боец UFC Брендан Аллен обвинил действующего чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда в непостоянстве.

«Шон — переменчивый человек. Куда ветер дует, туда он и поворачивает. Он скажет что-то плохое об Америке, а через минуту: «Я американец. Я делаю это для вас, ребята. Я люблю вас, ребята». Я просто говорю то, что есть. Я честен в том, что чувствую. Это моё мнение, и я имею на него право. Я американец. Я имею право на своё мнение», — приводит слова Аллена Red Corner MMA в социальной сети Х.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство своим положением в организации и заявил, что хотел бы перейти в бокс ради более крупных гонораров.