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Тренер О’Мэлли: Павлович — настоящий монстр и природный тяжеловес

Тренер О’Мэлли: Павлович — настоящий монстр и природный тяжеловес
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Тренер известного бойца UFC Шона О’Мэлли Тим Уэлш поделился мнением о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Алексом Перейрой, который пройдёт 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США.

«Перейре дали серьёзный контракт, так что в ближайшие пару лет он будет активен. В июне он получил серьёзный урон, потому что Сириль Ган надавал ему по мозгам. Но Перейра и сам выглядел как увалень, который потерял в скорости после набора массы. Алекс лишился своей скорости. Надеюсь, в этот раз выйдет в октагон с весом не больше 110 кг.

Павлович — огромный и страшный русский. Это настоящий природный тяжеловес, монстр. Он очень опасен для Алекса, потому что Перейра не меняет свою тактику даже после поражений. Он не двигает головой, не скрывает подбородок и оказывает прессинг. У Перейры уже несколько миллионов долларов на счету, и он не хочет гонять вес. Я согласен, что ему есть смысл выступать в тяжёлом весе, пусть поборется за третий пояс. Павлович очень крут, но я верю в Перейру. Он отобьёт Сергею ноги, достанет его парой комбинаций и отправит в нокаут. Алекс снова вернётся на победную тропу», — сказал Уэлш в видео на своём YouTube-канале.

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