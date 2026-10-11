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Боец ACA Корнилов высказался о предстоящем поединке Павлович — Перейра на UFC 335

Боец ACA Корнилов высказался о предстоящем поединке Павлович — Перейра на UFC 335
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Первый номер рейтинга АСА в тяжёлом весе россиянин Кирилл Корнилов высказался о предстоящем поединке между Сергеем Павловичем и Алексом Перейрой, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США.

«Перейра не так давно ещё дрался в 84 кг. Теперь в тяжёлом весе дерётся. Уникум. Бой с Сирилем Ганом показал, что бразилец маловат для тяжеловеса. Сергей накидывает очень тяжёлый удар. Выдержать этот натиск будет непросто. Раньше, в других весах, Перейра пользовался габаритами, у него длинные конечности. Но в тяжёлом весе это преимущество пропадает. Это может привести к нокауту от Павловича», — приводит слова Корнилова MMA.Metaratings.ru.

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