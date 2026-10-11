Джо Роган рассказал, почему Фёдор Емельяненко так и не выступил в UFC

Известный комментатор UFC Джо Роган раскрыл подробности переговоров о переходе легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко в UFC, которые в итоге ни к чему не привели.

«Фёдор находился под контролем неких людей, которые были довольно грубыми мужчинами, так сказать, персонажами гангстерского типа. У них было множество переговоров с UFC, но их требования были очень неразумными.

Они хотели часть промоушена, хотели владеть куском всего, они хотели много. Потому что знали, что с Фёдором у них «золотой» билет. Переговоры были очень интенсивными и очень конфронтационными, они стали плохими, до такой степени, что Дане пришлось усилить свою охрану, всё стало тяжело. Это были опасные люди… Всё стало безумным», — приводит слова Рогана MMA UNCENSORED в социальной сети Х.