«Великим нужно время. Он пока только разминается». Чейл Соннен — о Джоше Хоките

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен призвал не судить о Джоше Хоките по отдельным эпизодам и заявил, что карьера тяжеловеса ещё в процессе становления.

«История Джоша Хокита ещё в процессе написания, и, вероятно, пройдёт ещё год, прежде чем она раскроется полностью. Прежде чем судить о Джоше Хоките, опираясь на разрозненные фрагменты видео длительностью 45 секунд или меньше, которые вы пытаетесь склеить воедино, поймите: его истории потребуется ещё примерно год.

Дайте ему закончить. Он создаёт настоящий шедевр. Позвольте ему завершить дело, а уж потом выносите суждения. Великим нужно время. Он пока только разминается. У всего этого есть цель. Просто наберитесь терпения», — приводит слова Соннена MMA Junkie.