Арман Царукян отпраздновал 30-летие

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян показал, как отпраздновал 30-летний юбилей в ресторане.

Арман Царукян дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США, Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи.

Ранее двукратный чемпион UFC россиянин Пётр Ян оценил победу нокаутом Царукяна в поединке с Руффи на UFC 331.

Материалы по теме Пётр Ян оценил впечатляющую победу нокаутом Армана Царукяна в бою с Маурисио Руффи

Царукян стал диджеем на вечеринке в честь своей победы в UFC