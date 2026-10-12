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Арман Царукян отпраздновал 30-летие

Арман Царукян отпраздновал 30-летие
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Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян показал, как отпраздновал 30-летний юбилей в ресторане.

Арман Царукян дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2019-го выступает в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе, США, Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи.

Ранее двукратный чемпион UFC россиянин Пётр Ян оценил победу нокаутом Царукяна в поединке с Руффи на UFC 331.

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Новости. Бокс/ММА
  • 18 октября 2026
  • 19:43