Сборная России по боксу завоевала 13 медалей на юниорском чемпионате Европы в Черногории

В Будве, Черногория, завершился чемпионат Европы по боксу среди юниоров в возрастной категории 15-16 лет. По итогам турнира сборная России заняла второе общекомандное место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Золотые медали:

До 48 кг: Таратынова Елизавета;

До 48 кг: Дустиев Акмал;

До 60 кг: Сажина Дарья;

До 80 кг: Курочкин Сергей.

Серебряные медали:

До 54 кг: Зайцев Матвей;

До 63 кг: Гаджиев Магомед;

До 70 кг: Шиляева Дарья;

Свыше 80 кг: Вашаев Абдуллах.

Бронзовые медали:

До 50 кг: Демьянов Степан;

До 66 кг: Ануфриева Юстина;

До 75 кг: Устименко Полина;

До 75 кг: Головко Роман;

Свыше 80 кг: Крашенина Мария.