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Сборная России по боксу завоевала 13 медалей на юниорском чемпионате Европы в Черногории

Сборная России по боксу завоевала 13 медалей на юниорском чемпионате Европы в Черногории
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В Будве, Черногория, завершился чемпионат Европы по боксу среди юниоров в возрастной категории 15-16 лет. По итогам турнира сборная России заняла второе общекомандное место, завоевав четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Золотые медали:
До 48 кг: Таратынова Елизавета;
До 48 кг: Дустиев Акмал;
До 60 кг: Сажина Дарья;
До 80 кг: Курочкин Сергей.

Серебряные медали:
До 54 кг: Зайцев Матвей;
До 63 кг: Гаджиев Магомед;
До 70 кг: Шиляева Дарья;
Свыше 80 кг: Вашаев Абдуллах.

Бронзовые медали:
До 50 кг: Демьянов Степан;
До 66 кг: Ануфриева Юстина;
До 75 кг: Устименко Полина;
До 75 кг: Головко Роман;
Свыше 80 кг: Крашенина Мария.

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