41-летний Хорхе Масвидаль ведёт переговоры с UFC о возвращении
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил, что ведёт переговоры с руководством организации о возвращении.
«Я общался с UFC, всё хорошо, так что следите за новостями, вы можете услышать кое-что раньше, чем ожидается.
Тренируюсь и по-прежнему чувствую, что могу соревноваться с парнями. Не хочу в 50 лет думать, а что бы могло быть, ведь сейчас чувствую себя хорошо», — приводит слова Масвидаля ресурс Home of Fight.
Хорхе Масвидалю 41 год. Американец выступал в UFC с 2013 по 2023 год. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и 10 поражений.
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