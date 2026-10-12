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41-летний Хорхе Масвидаль ведёт переговоры с UFC о возвращении

41-летний Хорхе Масвидаль ведёт переговоры с UFC о возвращении
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Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль заявил, что ведёт переговоры с руководством организации о возвращении.

«Я общался с UFC, всё хорошо, так что следите за новостями, вы можете услышать кое-что раньше, чем ожидается.

Тренируюсь и по-прежнему чувствую, что могу соревноваться с парнями. Не хочу в 50 лет думать, а что бы могло быть, ведь сейчас чувствую себя хорошо», — приводит слова Масвидаля ресурс Home of Fight.

Хорхе Масвидалю 41 год. Американец выступал в UFC с 2013 по 2023 год. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и 10 поражений.

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