Бенеил Дариуш объяснил, почему Имавов не победит Стрикленда в реванше
Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался об ожидаемом поединке за титул в среднем дивизионе (до 84 кг) между соотечественником Шоном Стриклендом и французом Нассурдином Имавовым.
«Шон победит 49-46. Стрикленд долго разгоняется, но когда он это делает, его очень тяжело остановить. Он умеет находить слабые стороны у соперников. К тому же умеет беречь силы. К третьему-четвёртому раундам проблемы накапливаются как снежный ком, и в чемпионских раундах со Стриклендом вы теряете надежду», — сказал Бенеил Дариуш в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
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