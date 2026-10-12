Бенеил Дариуш объяснил, почему Имавов не победит Стрикленда в реванше

Американский боец UFC Бенеил Дариуш высказался об ожидаемом поединке за титул в среднем дивизионе (до 84 кг) между соотечественником Шоном Стриклендом и французом Нассурдином Имавовым.

«Шон победит 49-46. Стрикленд долго разгоняется, но когда он это делает, его очень тяжело остановить. Он умеет находить слабые стороны у соперников. К тому же умеет беречь силы. К третьему-четвёртому раундам проблемы накапливаются как снежный ком, и в чемпионских раундах со Стриклендом вы теряете надежду», — сказал Бенеил Дариуш в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.

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