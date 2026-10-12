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Джон Джонс отреагировал на анонс боя Перейра — Павлович

Джон Джонс отреагировал на анонс боя Перейра — Павлович
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал анонс поединка в тяжёлом весе (до 120 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и россиянином Сергеем Павловичем, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе, США.

«Шансы Перейры? Я не знаю… Алекс выглядел нерешительным в последнем бою, сомневающимся в себе. Поэтому я не знаю. Если честно, считал, что Перейра окажет Сирилю Гану более серьёзное сопротивление. Поэтому мне тяжело говорить, как всё сложится у Сергея и Алекса. Но я посмотрю, это точно», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу The Schmo.

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