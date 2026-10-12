«Дмитрию либо умереть, либо выиграть». Мехонцев — о предстоящем бое Бивола со Смитом

Олимпийский чемпион россиянин Егор Мехонцев прокомментировал анонс за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом, который состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

«Я не видел Смита в деле, но он британец. Знаете, британцы очень неприятные и непростые соперники. У них неординарный стиль. Они очень терпеливые и волевые боксёры. Есть у британцев характерная черта. С американцами мне всегда было легче боксировать. Наверняка фаворитом в этом бою будет Бивол. Будет интересно посмотреть. Поединок ещё и 12 декабря, в День Конституции — тут либо выиграть, либо умереть», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.