Алексей Тищенко: Смит не доставит Биволу больших проблем

Двукратный олимпийский чемпион россиянин Алексей Тищенко поделился мнением о возможном исходе предстоящего боя за титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между соотечественником Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом, который состоится 12 декабря в Екатеринбурге.

«Этот бой может закончиться чем угодно, но фаворит, конечно, Бивол. Если честно, я этого Смита особо не помню. Может, и видел, но это было очень давно. Думаю, Дмитрию этот соперник не доставит больших проблем», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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