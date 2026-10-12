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Экс-чемпион ACA объяснил, почему Волкановски — фаворит боя с Евлоевым

Экс-чемпион ACA объяснил, почему Волкановски — фаворит боя с Евлоевым
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Бывший чемпион ACA россиянин Олег Борисов высказался о предстоящем бое за титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и соотечественником Мовсаром Евлоевым, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Волкановски долгое время уже является чемпионом. Потом решился на эксперимент и бои с Исламом Махачевым, после этих поражений вновь вернул себе титул. Это глыба, поэтому я ему даю небольшое преимущество — 60 на 40. Австралиец никогда не был слабеньким.

Евлоев выносливый, но ничем удивить не сможет. Стойкой? Не удивит. Там Илия Топурия посерьёзнее. Борьба? Это после полного боя с Махачевым? Поэтому я склоняюсь к тому, что Александр — фаворит. Мовсара не списываю, он молод и мотивирован стать чемпионом», — приводит слова Борисова издание «Сила спорта».

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