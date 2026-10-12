Абдулрашид Садулаев выступит на турнире RAF в Абу-Даби

Профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) анонсировала схватку турнира, который состоится 14 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев встретится с Дауреном Куруглиевым, представляющим Грецию.

Фото: RAF

Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Уроженец Дагестана является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).

Напомним, в главном событии турнира RAF в Абу-Даби бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев встретится с американцем Колби Ковингтоном.

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