Абдулрашид Садулаев выступит на турнире RAF в Абу-Даби
Профессиональная борцовская лига Real American Freestyle (RAF) анонсировала схватку турнира, который состоится 14 ноября в Абу-Даби, ОАЭ. Двукратный олимпийский чемпион россиянин Абдулрашид Садулаев встретится с Дауреном Куруглиевым, представляющим Грецию.
Фото: RAF
Абдулрашиду Садулаеву 30 лет. Уроженец Дагестана является двукратным победителем Олимпийских игр (2016, 2020), а также шестикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021, 2024).
Напомним, в главном событии турнира RAF в Абу-Даби бывший чемпион UFC россиянин Хамзат Чимаев встретится с американцем Колби Ковингтоном.
Хамзат Чимаев борется с Абдулрашидом Садулаевым
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