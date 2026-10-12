Айманн Захаби дал прогноз на третий боя Яна и Двалишвили

Канадский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Айманн Захаби высказался о предстоящем третьем поединке между россиянином Петром Яном и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я немного склоняюсь к Петру Яну. И я не считаю, что это 90 на 10. Думаю, что всё 55 на 45. Некоторые считают, что раз он побил его так в последний раз, то сделает это снова. Но это вряд ли.

Мерабу будет не так уж и легко повалить Петра Яна, тот не такой высокий. У Петра Яна лучше борьба, чем у Шона О’Мэлли, да и он сам он отлично проводит тейкдауны. И одна из причин, почему я склоняюсь к Петру Яна, хоть и 55 на 45, заключается в том, что тренировки это единственное, чем он занимается», — приводит слова Захаби издание MMAJunkie.