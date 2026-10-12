Бадаев: давно понятно, что Усман Нурмагомедов собирается в UFC

Бывший вице-президент АСА Асланбек Бадаев считает, что непобеждённый российский боец Усман Нурмагомедов подпишет контракт с UFC.

«Инсайдеры сообщают, что Усман Нурмагомедов отклонил финальное предложение от PFL. Это говорит о том, что Усман собирается в UFC. Это для нас не секрет, это и так давно было понятно. Усман давал понять, что даже деньги не смогут его остановить, хотя у него хорошие гонорары в PFL. Как нам говорят, за первый предполагаемый поединок в UFC Усман получит в два раза меньше, чем получает в PFL. Не знаю, насколько это правда», — сказал Бадаев на своём YouTube-канале.

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