«Посмотрим, кто упадёт первым». Диего Лопес прокомментировал анонс боя с Оливейрой

Двукратный претендент на титул UFC бразилец Диего Лопес прокомментировал анонс поединка с бывшим чемпионом в лёгком весе (до 70 кг) соотечественником Чарльзом Оливейрой, который состоится 12 декабря на турнире UFC 335 в Лас-Вегасе (США).

«Будет ли Оливейра драться? Я надеюсь на это (смеётся). Надеюсь, он выйдет с таким настроем, потому что это именно то, чего я хочу. Я хочу выйти и устроить драку. Посмотрим, кто упадёт первым (смеётся). Вот что мне нужно», — приводит слова Лопеса издание MMA Fighting.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.