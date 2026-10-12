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Глава RCC Boxing: предстоящий бой Бивола и Смита — один из самых громких поединков в мире

Глава RCC Boxing: предстоящий бой Бивола и Смита — один из самых громких поединков в мире
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Генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Герман Титов прокомментировал анонс поединка между объединённым чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянином Дмитрием Биволом и британцем Каллумом Смитом.

«Команда RCC и лично Игорь Алексеевич Алтушкин проделали большую работу, чтобы бой Бивола и Смита состоялся именно в Екатеринбурге. Боксёры находятся на подготовке, мы понимаем дату и место поединка. Это точно самый громкий бой в России в этом году, и точно один из самых громких в мире», — сказал Титов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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