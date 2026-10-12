Видео: Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг устроили танцевальную тренировку работы ног

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили опубликовал видео с тренировки, на котором в танцевальной манере демонстрирует работу ног. Тренировку он провёл вместе с экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Улучшаю свою работу ног», — подписал Двалишвили видео, размещённое в его аккаунте в социальной сети X.

В своём последнем поединке в UFC Двалишвили разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей. Третий бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 333.