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Видео: Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг устроили танцевальную тренировку работы ног

Видео: Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг устроили танцевальную тренировку работы ног
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили опубликовал видео с тренировки, на котором в танцевальной манере демонстрирует работу ног. Тренировку он провёл вместе с экс-чемпионом UFC Алджамейном Стерлингом.

«Улучшаю свою работу ног», — подписал Двалишвили видео, размещённое в его аккаунте в социальной сети X.

В своём последнем поединке в UFC Двалишвили разделил октагон с россиянином Петром Яном. Их бой возглавил турнир UFC 323, который прошёл 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Петра единогласным решением судей. Третий бой между ними состоится 24 октября на турнире UFC 333.

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