Пауло Коста: от UFC никаких новостей, но я собираюсь выступить на турнире в конце года

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что промоушен не сделал ему предложения, однако он намерен выступить в конце года.

«От UFC никаких новостей. Я собираюсь выступить на турнире в конце года. Я в отличной форме и на пике карьеры. Я буду заниматься тем, что люблю — драться где-нибудь», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд бразильского бойца в ММА составляет 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста ранее был бывшим чемпионом организаций Jungle Fight и Face to Face в среднем весе. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В качестве профессионала Пауло дебютировал в феврале 2012 года.