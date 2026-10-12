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Пауло Коста: от UFC никаких новостей, но я собираюсь выступить на турнире в конце года

Пауло Коста: от UFC никаких новостей, но я собираюсь выступить на турнире в конце года
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста заявил, что промоушен не сделал ему предложения, однако он намерен выступить в конце года.

«От UFC никаких новостей. Я собираюсь выступить на турнире в конце года. Я в отличной форме и на пике карьеры. Я буду заниматься тем, что люблю — драться где-нибудь», — написал Коста в своём аккаунте в социальной сети Х.

Профессиональный рекорд бразильского бойца в ММА составляет 16 побед, из которых 12 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. Коста ранее был бывшим чемпионом организаций Jungle Fight и Face to Face в среднем весе. Имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В качестве профессионала Пауло дебютировал в феврале 2012 года.

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