Джон Джонс — о тренировках Гейбла Стивсона: нужно добавить больше спаррингов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс высказался о подготовке своего подопечного Гейбла Стивсона после его поражения на UFC 331.

«У Гейбла всё отлично. Он действительно в очень хорошей форме, всё складывается прекрасно. Я верю в Гейбла, верю в него как в мужчину и как в человека. Я рад, что теперь он сможет разобраться со всеми вопросами, которые касаются его дальнейшей жизни и личных дел.

Что касается Гейбла как спортсмена, то он выдающийся боец. По-настоящему выдающийся. Он заслуживает всего хорошего. Он поступает правильно, он прекрасный отец, замечательный муж и отличный сын. Я вижу, как он относится к окружающим, и считаю, что он заслуживает успеха.

Если задуматься, у всех великих бойцов были и нокауты, и поражения. Вспомните хотя бы бой Жоржа Сен-Пьера с Мэттом Серрой — таких примеров очень много. Сейчас Гейбл находится в правильном психологическом состоянии и уже вернулся к тренировкам.

Думаю, нам как команде нужно добавить больше спаррингов. Есть и другие моменты, над которыми мы можем вместе поработать, но Гейбл в надёжных руках. Рядом с ним отличные наставники и сильная команда. Мы верим, что он сможет вернуться и показать выдающийся результат», — заявил Джонс в интервью для The Schmo.