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«Пусть будет тирамису». Мовсар Евлоев — о награде за победу над Александром Волкановски

«Пусть будет тирамису». Мовсар Евлоев — о награде за победу над Александром Волкановски
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Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев рассказал, как отпразднует победу над чемпионом дивизиона Александром Волкановски, если завоюет пояс.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

— Мовсар, я знаю, что ты очень дисциплинированный человек, поэтому предполагаю, что после завоевания титула не будет ни шампанского, ни сигар. Но, думаю, ты наконец-то нарушишь свой отказ от рафинированного сахара. Каким десертом мы отметим победу в титульном бою?
— Пусть это будет тирамису.

— Хорошо. Получается, ты уже около трёх лет не ешь сахар?
— Да, чуть больше трёх лет. Но я ем много фруктов, фиников, поэтому у меня нет недостатка в сахаре. Я просто не употребляю добавленный сахар. Благодаря этому я чувствую себя легче и быстрее восстанавливаюсь, — сказал Евлоев в интервью для UFC on Paramount+.

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