«Пусть будет тирамису». Мовсар Евлоев — о награде за победу над Александром Волкановски

Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев рассказал, как отпразднует победу над чемпионом дивизиона Александром Волкановски, если завоюет пояс.

— Мовсар, я знаю, что ты очень дисциплинированный человек, поэтому предполагаю, что после завоевания титула не будет ни шампанского, ни сигар. Но, думаю, ты наконец-то нарушишь свой отказ от рафинированного сахара. Каким десертом мы отметим победу в титульном бою?

— Пусть это будет тирамису.

— Хорошо. Получается, ты уже около трёх лет не ешь сахар?

— Да, чуть больше трёх лет. Но я ем много фруктов, фиников, поэтому у меня нет недостатка в сахаре. Я просто не употребляю добавленный сахар. Благодаря этому я чувствую себя легче и быстрее восстанавливаюсь, — сказал Евлоев в интервью для UFC on Paramount+.