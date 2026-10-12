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Пётр Ян показал актуальную форму за 12 дней до третьего боя с Мерабом Двалишвили

Пётр Ян показал актуальную форму за 12 дней до третьего боя с Мерабом Двалишвили
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33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян показал актуальную форму за 12 дней до третьего поединка с грузинским экс-чемпионом организации Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Пётр Ян — Мераб Двалишвили
24 октября 2026, суббота. 23:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Мераб Двалишвили
Актуальная форма за 12 дней по поединка

Актуальная форма за 12 дней по поединка

Фото: Из личного архива Петра Яна

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333. В главном событии этого турнира Александр Волкановски (28-4) будет защищать титул в полулёгком весе с непобеждённым претендентом Мовсаром Евлоевым (20-0).

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