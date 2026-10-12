Пётр Ян показал актуальную форму за 12 дней до третьего боя с Мерабом Двалишвили

33-летний действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян показал актуальную форму за 12 дней до третьего поединка с грузинским экс-чемпионом организации Мерабом Двалишвили. Их противостояние станет соглавным событием турнира UFC 333, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

Актуальная форма за 12 дней по поединка Фото: Из личного архива Петра Яна

Ян (20-5) вернул себе титул в легчайшем весе, победив Мераба Двалишвили (21-5) в декабре прошлого года, более чем через два года после поражения в их первой встрече. Он должен защитить пояс в третьем бою с Двалишвили на UFC 333. В главном событии этого турнира Александр Волкановски (28-4) будет защищать титул в полулёгком весе с непобеждённым претендентом Мовсаром Евлоевым (20-0).