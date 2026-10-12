Волкановски: после боя c Евлоевым люди скажут, что это была моя лучшая версия

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски заявил, что после боя с россиянином Мовсаром Евлоевым болельщики увидят его лучшую версию, несмотря на возраст.

«Послушайте, я не собираюсь… Впрочем, я действительно считаю себя молодым. С моим настроем и трудолюбием, которые всегда были мне свойственны, я, даже немного снизив нагрузку, по-прежнему работаю намного усерднее многих других бойцов. Считаю ли я, что тренируюсь больше большинства из них? Да, действительно так думаю.

Что касается предстоящего боя, я уже говорил об этом и хочу быть предельно честным. Я не притворяюсь, будто мне 22 или 25 лет. Понимаю, что уже не нахожусь на пике карьеры, но я всё ещё в очень хорошей форме. И я уже говорил об этом, причём совершенно искренне: после следующего боя люди скажут, что это лучшая версия Алекса.

Я говорю это не потому, что нахожусь на пике физических возможностей. Просто стилистически наш бой с соперником позволит мне показать такое выступление, после которого люди будут удивляться: «Ничего себе, я не ожидал такого от бойца в 38 лет». Я действительно верю, что именно так люди будут говорить сразу после поединка», — сказал Волкановски в интервью для