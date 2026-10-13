Ариэль Хельвани на примере Шевченко объяснил, почему UFC может лишить Стрикленда титула

Журналист Ариэль Хельвани высказался о ситуации с бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко, которая добровольно оставила титул в наилегчайшем весе.

«Я связался с Валентиной Шевченко по поводу недавней ситуации с её чемпионским титулом. Думаю, этот случай напоминает о том, насколько мало влияния у чемпионов UFC, таких как Шон Стрикленд. Она сказала мне: «Это было непростое решение. Мне не безразличен мой дивизион. Я хочу, чтобы он оставался активным, а чемпионский пояс продолжал разыгрываться. К октябрю я не смогла бы восстановиться на 100%, мне нужно больше времени для полноценного восстановления. Планирую вернуться в 2027 году».

Валентина — самая титулованная чемпионка в истории женского наилегчайшего дивизиона и одна из самых титулованных чемпионов в истории UFC. Она не могла выступить в нужную организации дату, поэтому её лишили пояса. В какой-то момент руководители UFC скажут Шону: «Ты нам нужен. Выбирай дату». Если он не согласится, у него просто отберут пояс. Не думаю, что UFC это хоть сколько-нибудь обеспокоит. Организация продолжит двигаться дальше и назначит другой бой», — сказал Хельвани в эфире шоу The Ariel Helwani Show.