15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ариэль Хельвани на примере Шевченко объяснил, почему UFC может лишить Стрикленда титула

Ариэль Хельвани на примере Шевченко объяснил, почему UFC может лишить Стрикленда титула
Комментарии

Журналист Ариэль Хельвани высказался о ситуации с бывшей чемпионкой UFC Валентиной Шевченко, которая добровольно оставила титул в наилегчайшем весе.

«Я связался с Валентиной Шевченко по поводу недавней ситуации с её чемпионским титулом. Думаю, этот случай напоминает о том, насколько мало влияния у чемпионов UFC, таких как Шон Стрикленд. Она сказала мне: «Это было непростое решение. Мне не безразличен мой дивизион. Я хочу, чтобы он оставался активным, а чемпионский пояс продолжал разыгрываться. К октябрю я не смогла бы восстановиться на 100%, мне нужно больше времени для полноценного восстановления. Планирую вернуться в 2027 году».

Валентина — самая титулованная чемпионка в истории женского наилегчайшего дивизиона и одна из самых титулованных чемпионов в истории UFC. Она не могла выступить в нужную организации дату, поэтому её лишили пояса. В какой-то момент руководители UFC скажут Шону: «Ты нам нужен. Выбирай дату». Если он не согласится, у него просто отберут пояс. Не думаю, что UFC это хоть сколько-нибудь обеспокоит. Организация продолжит двигаться дальше и назначит другой бой», — сказал Хельвани в эфире шоу The Ariel Helwani Show.

Сейчас читают:
Шевченко, вернись! Женский титульник на UFC 332 освистали — и были правы
Шевченко, вернись! Женский титульник на UFC 332 освистали — и были правы