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Волкановски высказался о предстоящем бое с Евлоевым, упомянув поражения от Махачева

Волкановски высказался о предстоящем бое с Евлоевым, упомянув поражения от Махачева
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Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о предстоящем бое с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Также Волкановски упомянул поражения от россиянина Ислама Махачева.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Я считаю, что для всех остальных он неудобный соперник, но не для меня. Победить меня за 25 минут — очень сложная задача для любого бойца моего дивизиона. Я бы сказал, что это справедливо для любого веса, хотя Ислам Махачев, очевидно, меня побеждал», — приводит слова Волкановски Bloody Elbow.

Напомним, Волкановски дважды проиграл россиянину Исламу Махачеву — на турнирах UFC 284 и UFC 294. Первый бой в феврале 2023 года завершился победой россиянина единогласным решением судей. 21 октября 2023 года Махачев одержал победу нокаутом в первом раунде.

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