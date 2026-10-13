Волкановски высказался о предстоящем бое с Евлоевым, упомянув поражения от Махачева

Чемпион UFC в полулёгком весе австралиец македонского происхождения Александр Волкановски высказался о предстоящем бое с россиянином Мовсаром Евлоевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби. Также Волкановски упомянул поражения от россиянина Ислама Махачева.

«Я считаю, что для всех остальных он неудобный соперник, но не для меня. Победить меня за 25 минут — очень сложная задача для любого бойца моего дивизиона. Я бы сказал, что это справедливо для любого веса, хотя Ислам Махачев, очевидно, меня побеждал», — приводит слова Волкановски Bloody Elbow.

Напомним, Волкановски дважды проиграл россиянину Исламу Махачеву — на турнирах UFC 284 и UFC 294. Первый бой в феврале 2023 года завершился победой россиянина единогласным решением судей. 21 октября 2023 года Махачев одержал победу нокаутом в первом раунде.