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«Он не настолько хорош». Евлоев — о тактике на предстоящий бой с Волкановски на UFC 333

«Он не настолько хорош». Евлоев — о тактике на предстоящий бой с Волкановски на UFC 333
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Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое с чемпионом дивизиона Александром Волкановски на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«У меня другая борьба, другие проходы в ноги, и я хорошо чувствую момент. Даже если мне не удастся удерживать его в партере, я буду переводить его туда столько раз, сколько потребуется, на протяжении всех 25 минут. Дело не только в борьбе — моя ударная техника тоже становится лучше. Он не настолько хорош, чтобы я сразу бросался в борьбу. Я готов подождать и посмотреть, что он покажет в стойке», — приводит слова Евлоева Bloody Elbow.

Поединок между Волкановски и Евлоевым состоится в субботу, 24 октября.

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