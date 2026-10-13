«Он не настолько хорош». Евлоев — о тактике на предстоящий бой с Волкановски на UFC 333

Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев высказался о предстоящем бое с чемпионом дивизиона Александром Волкановски на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«У меня другая борьба, другие проходы в ноги, и я хорошо чувствую момент. Даже если мне не удастся удерживать его в партере, я буду переводить его туда столько раз, сколько потребуется, на протяжении всех 25 минут. Дело не только в борьбе — моя ударная техника тоже становится лучше. Он не настолько хорош, чтобы я сразу бросался в борьбу. Я готов подождать и посмотреть, что он покажет в стойке», — приводит слова Евлоева Bloody Elbow.

Поединок между Волкановски и Евлоевым состоится в субботу, 24 октября.