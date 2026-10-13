«Надеюсь, он верит в свои слова». Евлоев — о заявлениях Волкановски перед боем на UFC 333

Претендент на титул UFC в полулёгком весе Мовсар Евлоев отреагировал на слова чемпиона дивизиона Александра Волкановски о том, что он подходит к их очному бою на турнире UFC 333 в Абу-Даби в своей лучшей форме.

«Надеюсь, когда он так говорит, то действительно верит в свои слова. Возможно, он слишком сильно сосредоточился на подготовке Руффи, но ему лучше сосредоточиться на собственном тренировочном лагере. Конечно, он великий боец, один из лучших полулегковесов в истории, но это лишь придаёт мне дополнительную мотивацию доказать, что я не пустышка. Я здесь, чтобы завоевать чемпионский пояс и оставаться чемпионом как можно дольше», — приводит слова Евлоева Bloody Elbow.

На протяжении последних нескольких месяцев Волкановски тренировался с бразильцем Маурисио Раффи, помогая ему подготовиться к недавнему бою с Арманом Царукяном. Бразилец потерпел поражение нокаутом в первом раунде.