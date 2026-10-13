«Придётся смириться». Хельвани высказался о ситуации со Стриклендом и гонорарах в UFC

Журналист и инсайдер Ариэль Хельвани высказался о конфликте чемпиона UFC в среднем весе Шона Стрикленда с промоушеном из-за гонораров.

«Я совершенно не виню Стрикленда в том, что он недоволен. Ему действительно недоплачивают. Я считаю, что все бойцы должны получать больше, но, в конечном счёте, он сам подписал этот контракт. Именно поэтому мне сложно ему сочувствовать. Ты согласился на условия, подписал контракт, получил возможность побороться за титул и заслуженно выиграл бой. Теперь у тебя осталось пять поединков по контракту. Придётся с этим смириться.

Мы знаем, что вся власть находится в руках UFC. Ты не можешь просто потребовать пересмотра контракта. Не можешь уйти после одной победы. Ты не получаешь долю от общей выручки промоушена. Нет ни распределения доходов, ни коллективных переговоров», — написал Хельвани в соцсети X.

Ранее Стрикленд публично выразил недовольство размером своих гонораров и заявил, что не будет драться и подписывать новые соглашения, пока не решит финансовый вопрос с UFC. Американец также допускал возможность отказаться от чемпионского пояса, завершить оставшиеся по контракту бои в полутяжёлом весе и затем перейти в бокс.