Кто победит в бою Александра Волкановски и Мовсара Евлоева?

24 октября в Абу-Даби пройдёт один из самых больших турниров года — UFC 333. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев попытается завоевать титул чемпиона организации в полулёгком весе, которым сейчас владеет опытнейший Алекс Волкановски.

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос и предугадать победителя и исход противостояния.

Напомним, австралиец с декабря 2019-го бьётся исключительно в титульных боях, а для Мовсара это первый и титульный шанс.

На счету Волкановски 28 побед и четыре поражения в ММА. У Евлоева 20 побед и ни одного поражения. В UFC россиянин идёт на серии из 10 побед.