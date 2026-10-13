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Александр Волкановски — Мовсар Евлоев: кто победит, опрос пользователей Чемпионата

Кто победит в бою Александра Волкановски и Мовсара Евлоева?
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24 октября в Абу-Даби пройдёт один из самых больших турниров года — UFC 333. В главном событии вечера непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев попытается завоевать титул чемпиона организации в полулёгком весе, которым сейчас владеет опытнейший Алекс Волкановски.

UFC 2026. UFC 333, Абу-Даби, ОАЭ
Александр Волкановски — Мовсар Евлоев
24 октября 2026, суббота. 23:00 МСК
Александр Волкановски
Не началось
Мовсар Евлоев

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос и предугадать победителя и исход противостояния.

Напомним, австралиец с декабря 2019-го бьётся исключительно в титульных боях, а для Мовсара это первый и титульный шанс.

На счету Волкановски 28 побед и четыре поражения в ММА. У Евлоева 20 побед и ни одного поражения. В UFC россиянин идёт на серии из 10 побед.

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