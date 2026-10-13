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«Я готовил». Усман Нурмагомедов показал архивное фото с Хабибом

«Я готовил». Усман Нурмагомедов показал архивное фото с Хабибом
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Чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов опубликовал архивное фото с членом Зала славы UFC братом Хабибом Нурмагомедовым.

«Подготовка к бою с Джастином Гейджи. На Джастина его я готовил, если чё», — подписал фото Усман.

Фото: из личного архива Усмана Нурмагомедова

Хабибу Нурмагомедову 38 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2012 году, в 2018-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл три защиты, в 2020-м завершил карьеру. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и ни одного поражения.

Ранее бывший вице-президент АСА Асланбек Бадаев, что Усман готовится перейти в UFC.

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