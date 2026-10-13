Джош Хокит показал, как готовится к бою с Ганом за титул UFC

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Джош Хокит показал, как готовится к поединку за титул с французом Сирилем Ганом, который состоится 15 ноября на турнире UFC 334 в Нью-Йорке.

Джошу Хокиту 28 лет. Американец выступает в UFC с 2025 года. Всего на его счету в престижнейшей организации мира четыре победы. В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC Freedom 250, Хокит победил техническим нокаутом соотечественника Деррика Льюиса.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс дал прогноз на бой Ган — Хокит.

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