Алекс Перейра признался, что ожидал получить бой за пояс UFC, а не поединок с Павловичем

Бывший обладатель титула UFC в среднем (до 84 кг) и полутяжёлом (до 93 кг) весе бразилец Алекс Перейра рассказал, что изначально ожидал получить реванш с новоиспечённым чемпионом UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом, а не поединок с россиянином Сергеем Павловичем.

«Да, изначально бой должен был быть не с ним [Павловичем]. Вообще-то я надеялся, понимаешь, уже драться за пояс. Таково было моё ожидание, но, эй, этого не случилось. Как я и говорил, промоушен делает что хочет. И боссы решили сделать поединок Гана с Хокитом. По моему мнению, это не лучшая затея. В UFC сказали, что провели опрос [чтобы узнать, какой бой должен быть титульным], но я этого не видел. Но, эй, я не управляю организацией, они те, кто решает. А потом появилось следующее имя — Павлович, и мы согласились», — сказал Перейра в интервью на YouTube-канале Laerte Viana na área — MMA.