Инсайдер сообщил, когда и против кого Ислам Махачев может провести следующий бой в UFC

Авторитетный испанский инсайдер и журналист Альваро Кольменеро сообщил, что руководство UFC работает над организацией поединка между 35-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 77 кг россиянином Исламом Махачевым и вторым номером рейтинга UFC в полусреднем весе бразильцем Карлосом Пратесом.

«Теперь Пратес может тренироваться на полную мощь. Если переговоры завершатся успешно, то мы увидим бой бразильца в бою против Махачева 30 января на турнире UFC 336 в Торонто», — написал Кольменеро на своей странице в социальной сети Х.

На данный момент Махачев идёт на серии из 17 побед в UFC. Всего на счету российского бойца 29 побед и одно поражение. Ислам последний поединок провёл 16 августа на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Его соперником стал ирландец Иэн Гэрри. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Ислама единогласным решением судей.

Карлосу 32 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.