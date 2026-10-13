Стал известен следующий соперник Тима Цзю

Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала следующего соперника бывшего чемпиона мира австралийца Тима Цзю. Им станет действующий обладатель титула WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара.

Место и дата проведения боя станут известны позднее.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Эрисланди Ларе 43 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2013-м стал чемпионом мира в первом среднем весе, в 2019-м.