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Стал известен следующий соперник Тима Цзю

Стал известен следующий соперник Тима Цзю
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Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала следующего соперника бывшего чемпиона мира австралийца Тима Цзю. Им станет действующий обладатель титула WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара.

Место и дата проведения боя станут известны позднее.

Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Эрисланди Ларе 43 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2013-м стал чемпионом мира в первом среднем весе, в 2019-м.

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