Стал известен следующий соперник Тима Цзю
Промоутерская компания No Limit Boxing анонсировала следующего соперника бывшего чемпиона мира австралийца Тима Цзю. Им станет действующий обладатель титула WBA в среднем весе (до 72,6 кг) кубинец Эрисланди Лара.
Место и дата проведения боя станут известны позднее.
Тиму Цзю 31 год. Австралиец, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Кости Цзю, дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, в 2023-м стал чемпионом мира в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Эрисланди Ларе 43 года. Кубинец дебютировал на профессиональном ринге в 2008 году, в 2013-м стал чемпионом мира в первом среднем весе, в 2019-м.
Материалы по теме
Комментарии